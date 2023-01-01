Общество

Борис Елкин подвел итоги года по нацпроекту «Образование»

Глава города Борис Елкин подвел итоги 2022 года по нацпроекту «Образование». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал

В 2022 году по нацпроекту «Образование» завершилось строительство школы на 825 мест на улице Юбилейной.

«В январе здесь начнутся занятия в кружках и секциях. В 29 учреждениях создано 851 место для дополнительного образования. В здании Псковского технического лицея завершены ремонтно-реставрационные работы. В январе лицеисты вернутся в родные стены. Федеральная программа "Модернизация школьных систем образования" позволила провести в 7 школах Пскова капитальный ремонт», – написал Борис Елкин.

Он дополнил, что по программе «Газпром-детям» у школы №3 в Овсище и у школы-интерната на Лепешах появились пришкольные стадионы. А в рамках инвестсоглашения с застройщиком построен ясли-сад на 140 мест на Запсковье.

«Значимые итоги - это и успехи учеников, учителей и воспитателей. 8 школьников стали победителями масштабного проекта "Большая перемена". 28 педагогов приняли участие во Всероссийских и международных конкурсах и получили дипломы призеров и победителей», – заключил Борис Елкин.