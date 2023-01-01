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Общество

Эксперт назвал назвал опасную для смартфона температуру

04.01.2023 19:44|ПсковКомментариев: 0

На смартфон может негативно повлиять только температура ниже минус 20 градусов, рассказал в эфире радио Sputnik руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников.

«Я не рекомендую использовать на улице смартфон, если будет минус 40 градусов. Впрочем, вы и не сможете, у вас пальцы окоченеют. А температура до минус 20 никак не повлияет», – отметил он.

При этом, если смартфон попадет в теплое помещение после того, как его долго держали на морозе, он может выйти из строя, предупредил эксперт. По его словам, мобильный телефон, как и любая другая техника, чувствителен к резким перепадам температур.

«Старайтесь на морозе особо смартфон не использовать. То есть краткосрочное использование устройства даже при сильном холоде вряд ли приведет к каким-то катастрофическим последствиям. Однако если долго держать его на морозе, то с ним произойдет ровно то же, что и с любой другой техникой. Ваш смартфон охладится, а потом вы принесете его в тепло, и он нагреется. В результате такого перепада температур может образоваться конденсат, после чего гаджет придет в негодность. Впрочем, это редкая история», – сказал специалист.

Он добавил, что батарея смартфона может хуже работать на морозе, но быстрее разряжаться из-за отрицательной температуры воздуха она не станет.

«Разумеется, батарея должна работать при определенной температуре, если температура снижается, то батарея работает чуть хуже. Однако мгновенная разрядка батареи редко бывает связана с температурными перепадами. Ускоренная разрядка может произойти при перегреве батареи, это не зависит от погоды, это зависит от нагрузки, какую вы даете на смартфон. На морозе батарея, наоборот, меньше нагревается. Поэтому нельзя говорить, что если вы будете на морозе пользоваться смартфоном, то батарея быстрее сядет», – уточнил Половников.

Теги: #смартфоны
Источник: Псковская Лента Новостей
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