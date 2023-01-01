Общество

Два человека заразились COVID-19 в Псковской области за сутки

Два человека заразились COVID-19 в Псковской области за сутки, всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии – 125 941. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Выздоровело от коронавируса 8 пациентов, всего с начала пандемии – 123 836. Число летальных случаев осталось неизменным – 1960.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: