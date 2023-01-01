Общество

80-летие со дня освобождения города готовятся отметить в Великих Луках

Великие Луки готовятся к празднованию 80-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский.

«Этот год – особенный для Великих Лук. 17 января мы отметим 80-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Эта дата навсегда вписана в историю нашей страны как символ стойкости, мужества, воинской доблести. Подготовка к этому дню уже началась», - написал он.

Комитет культуры администрации города занимается подготовкой общего плана мероприятий, посвященного 80-летию со дня освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков, который охватывает различные направления.

Так, запланированы Час мужества и неделя боевой славы, организуют выставки творческих работ и краеведческих книг по военной истории города, выступления краеведов, тематические концерты и поэтический подиум. Покажут театрально-документальную композицию «Живые цветы», планируется пятая юбилейная открытая военно-патриотическая игра «Юнармия – Великие Луки 2023». Городской дом культуры имени Ленина занимается проектом видеороликов «Улицы героев», а также совместно с управлением образования реализовал социально-культурный проект «В эфире наследники Победы».

17 января состоятся возложения цветов к памятникам на Братском кладбище и территории города, торжественный митинг на площади Героя Советского Союза Александра Матросова и традиционный праздничный концерт.

Также проводится работа по подготовке очередного муниципального издания многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы», куда входят имена участников Великой Отечественной войны, проживавших на территории города Великие Луки и Великолукского района.