Общество

Почти 70% жителей СЗФО хотят избавиться от вредных привычек в 2023 году - исследование

68% жителей СЗФО хотят избавиться от вредных привычек в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru.

Исследование показало, что больше половины жителей Северо-Западного ФО настроены вести здоровый образ жизни в новом году и планируют искоренять свои вредные привычки – такие планы есть у 68% опрошенных. Из них 18% планирую принять меры по переходу в ближайшее время, 27% уже ведут здоровый образ жизни и минимизировали вредные привычки, а 23% и хотели бы отвергнуть пагубные привычки, но пока морально не готовы к этому. При этом треть (32%) опрошенных в СЗФО заявили, что их всё устраивает и отказываться от вредных привычек они в 2023 году пока не собираются.

Самыми активными в избавлении от плохих привычек оказались строители и риэлторы (44% уже ведут здоровый образ жизни). Больше других строят планы на то, чтобы отказаться от курения, алкоголя и тому подобное работники транспортной сферы и логистики (39%). Больше других хотят, но не готовы морально перейти работники продаж и ИТ-специалисты (по 26% в каждой сфере). Чаще других заявляли, что их устраивает их образ жизни и они пока не планируют отказываться от пагубных привычек работники бухгалтерской сферы и административный персонал.

Также оказалось, что за год у каждого четвёртого опрошенного жителя СЗФО выросли затраты на здоровый образ жизни, из них у 10% расходы значительно выросли, а у 15% в пределах нормы, как и в предыдущие годы. Большинство опрошенных жителей Северо-Западного ФО (39%), ведущие здоровый образ жизни, тратят от 6 000 до 15 000 рублей от своей текущей зарплаты на соблюдение здорового образа жизни в месяц (тренировки, спортинвентарь, медпроцедуры). Каждый четвёртый (24%) тратит на от 1 000 до 5 000 рублей. Еще 14% выкладывают из бюджета до 30 000 рублей в месяц. И наконец 14% готовы потратить от 30 000 до 100 000 рублей на своё физическое и психологическое здоровье в месяц.

Среди тех, кто старается придерживаться здорового образа жизни в СЗФО наиболее популярным вариантом оказалось – чаще и дольше ходить пешком (73% опрошенных). На втором месте по популярности – принципы правильного и сбалансированного питания (70%). На третьем месте - продолжительный сон не менее 7-8 часов в сутки (69%).Такой метод, как сократить время пребывания в соцсетях и отказ от курения набрали меньше всего голосов у опрошенных.