Общество

Новогоднее украшение фасада многоквартирного дома обсуждают псковичи в Сети. ФОТО

Фасад многоквартирного дома №41 на улице Народной в Пскове украсили гирляндами. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Виктория Кошина / «ВКонтакте»

«Это сердечко прям душу согрело немножко. Так приятно видеть, как люди стараются. Где-то на Народной», - написала псковичка.

Фото: Михаил Шарапов / «ВКонтакте»

Женщина в комментариях уточнила, что фасад украшают каждый год украшают и «всегда по-новому».

«Тоже всегда радостно проходить через этот двор в новогодние дни», - продолжила другая участница группы.

Жительница соседнего дома вспомнила, что раньше в Новый год там проводили дискотеку. «Супер, красиво украшено, живём в соседнем доме, а раньше ещё и дискотека была на Новый год», - написала она.