Общество

На привлечение кадров в псковскую систему здравоохранения направили 55 млн рублей

55 млн рублей в Псковской области в 2022 году направили по проекту «Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Нам удалось привлечь и впервые трудоустроить 180 врачей и средних медицинских работников, из которых 40% переехали из других регионов», - отметил Михаил Ведерников.

Он добавил, что в 2022 году по нацпроекту «Здравоохранение» в Псковской области закупили медицинское оборудование на общую сумму почти 400 млн рублей.

В Островскую межрайонную больницу был поставлен томограф, рентген-аппараты отправились в Псковскую поликлинику и Новоржевскую больницы, флюорограф – в Невельскую больницу, а рентген-диагностический комплекс – в Великолукский филиал областного онкодиспансера.

Проведён ремонт в шести медучреждениях: Дедовичской больнице, Псковской городской и детской поликлиниках, Великолукской больнице в деревне Золотково, стоматологических поликлиниках Пскова и Великих Лук.