Общество

Псковичи обсуждают в Сети содержимое брюха купленного в магазине окуня. ФОТО

Псковичи обсуждают в Сети содержимое брюха купленного в магазине окуня. Дискуссия завязалась в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Мария Сундари / «ВКонтакте»

«Вопрос к рыбакам: купили в магазине окуня, разморозили, а из живота вот такая ерунда вылезает. Муж говорит: водоросли. Может, кто сталкивался или знает, что это такое?» – спросила жительница региона.

Псковичи в комментариях предположили, что это паразит Сфирион Люмпи, ленточные черви, копеподы или недоразвитая икра.

«На вашем месте я бы отрезал палец и сжёг его», – в шутку посоветовал подписчик сообщества.

Ещё один комментатор пояснил, что Сфирион Люмпи для человека не опасен. И напомнил, что перед тем, как попасть на прилавки магазинов, рыба проходит тщательный санитарный контроль: как внешний, так и внутренний.

«Рыба допускается к продаже, если в ней есть единичные очаги поражения копеподой. Рыба не допускается к продаже, если паразит был обнаружен во внутренних органах. Поэтому если вы вдруг обнаружили названого гостя, не пугайтесь! Просто вырежьте кусочек мяса вместе с копеподой и продолжайте готовку. Но все же не забудьте тщательно термически обработать рыбу», – отметил мужчина.

Он также добавил, что если человек слишком брезглив и не хочет встречаться с паразитом лицом к лицу, есть правила, которые помогут выбрать рыбу без «подселенца»: «Отдавайте предпочтение рыбе с хорошей жировой прослойкой, с отсутствием повреждений на чешуе, глаза должны быть прозрачные, без помутнений», – добавил он.

«Какая вам разница, что там вылезает? Это морской окунь, селитёра точно нет. Почистили и жарьте, не заморачивайтесь», – порекомендовал невозмутимый местный житель.

Итог дискуссии подвёл совет обращаться с подобными вопросами не на рыбацкий форум, а в санэпиднадзор или Роспотребнадзор.

«Всем спасибо за комментарии, рыбу, конечно, выбросили, даже сейчас такое страшно отдавать», – заключила хозяйка.