У псковичей осталось меньше месяца на изменение формата соцпакета на 2027 год 

В Псковской области активно идет кампания по приему заявлений об изменении способа получения набора социальных услуг (НСУ). У федеральных льготников региона осталось меньше месяца, чтобы определиться, как они будут получать положенные им меры поддержки в 2027 году — в натуральном виде или в виде денежной компенсации. Заявления принимаются до 1 октября. По данным отделения СФР по Псковской области, возможностью пересмотреть свой соцпакет в регионе могут воспользоваться более 70 тысяч человек.

Напомним, что право на набор социальных услуг имеют федеральные льготники — это ветераны боевых действий, инвалиды всех групп, включая детей-инвалидов, лица, пострадавшие от воздействия радиации, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также некоторые другие категории граждан. Именно они ежегодно могут выбирать наиболее удобный для себя формат получения льгот.

Что входит в набор социальных услуг

Социальный пакет состоит из трёх основных блоков, и по каждому из них льготник вправе принять отдельное решение — то есть отказаться от соцпакета можно полностью или частично.

Первый блок — обеспечение необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам врача, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Денежный эквивалент этого блока в 2026 году составляет 1 405,85 рубля в месяц.

Второй блок — предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний. В денежном выражении — 217,48 рубля в месяц.

Третий — бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Его денежный эквивалент — 201,92 рубля.

Таким образом, стоимость полного набора социальных услуг составляет 1 825,25 рубля в месяц (1 405,85 + 217,48 + 201,92). Эта сумма индексируется ежегодно и выплачивается тем гражданам, которые решили полностью или частично отказаться от натуральных льгот в пользу денег.

Как это работает на практике. Если льготник отказывается от всего набора сразу, он получает полную денежную сумму — 1 825,25 рубля и лишается всех трёх видов поддержки. Если частично, например, сохраняет бесплатные лекарства, но отказывается от путёвки и проезда, то к его ежемесячной денежной выплате добавляется только стоимость этих двух блоков — 217,48 + 201,92 = 419,4 рубля. При этом право на бесплатные препараты за ним сохраняется.

Именно поэтому специалисты отделения СФР по Псковской области рекомендуют подходить к выбору взвешенно: важно оценить, какими льготами вы реально пользуетесь, а какие остаются невостребованными.

Когда выгодны деньги, а когда услуги

Разберём на конкретных примерах. Пример первый: когда выгоднее сохранить натуральные льготы. Пенсионерка, инвалид II группы, раз в два года проходит лечение в санатории по профилю своего заболевания. Помимо этого, она постоянно принимает несколько дорогостоящих препаратов, которые по рецепту получает бесплатно. Если она откажется от натуральной формы НСУ в пользу денежной выплаты, ежемесячная прибавка составит 1 825,25 рубля. Однако стоимость только одного курса санаторно-курортного лечения, не говоря уже о лекарствах, значительно превышает эту сумму. В таком случае женщине однозначно выгоднее сохранить соцпакет в натуральном виде — иначе лечение придётся оплачивать из собственного кармана.

Пример второй: когда удобнее денежная компенсация. Ветеран боевых действий не имеет хронических заболеваний и не нуждается в регулярном приёме лекарств. Путёвку в санаторий он не берёт уже несколько лет. Для него набор социальных услуг в натуральной форме остаётся невостребованным. В такой ситуации логичнее отказаться от него полностью и получать денежную прибавку к ЕДВ — эти средства можно потратить на текущие нужды.

«Главное — понимать: решение, принятое до 1 октября 2026 года, вступает в силу с 1 января 2027 года и действует весь год. Изменить его в течение года нельзя. Вернуть натуральные льготы, от которых гражданин отказался с 1 января 2027 года, можно будет только с 1 января 2028 года — подав новое заявление до 1 октября 2027 года», - разъяснили в отделении СФР.

Исключение — для ветеранов боевых действий с инвалидностью. С 2026 года им не нужно ждать 1 октября. Обратиться с заявлением можно в любое время года, но только один раз. Сроки зависят от ситуации: если инвалидность установлена во время службы или при увольнении — заявление подаётся в течение 3 месяцев после увольнения; если инвалидность получена в течение года после увольнения — в течение 3 месяцев с момента её установления. Услуги начнут предоставляться с 1-го числа следующего месяца после подачи заявления. Если этот срок пропущен, ветеран переходит на общие правила: заявление до 1 октября, изменения с 1 января следующего года.

«Поэтому взвешенный подход особенно важен для тех, кто страдает хроническими заболеваниями и нуждается в регулярном приёме препаратов: ошибочный отказ от лекарственного обеспечения может обернуться серьёзными расходами. И наоборот — если человек годами не пользуется путёвками и не обращается за льготами, возможно, ему стоит задуматься о денежной компенсации», - отметили в СФР.

Как подать заявление

Специалисты отделения СФР по Псковской области рекомендуют льготникам не откладывать подачу заявления на последние дни сентября: в конце месяца традиционно наблюдается повышенная нагрузка на клиентские службы и портал госуслуг.

Подать заявление можно на портале госуслуг, в клиентских службах отделения или в МФЦ. Для тех, кто уже подавал заявление в предыдущие годы и не планирует менять решение, повторное обращение не требуется. Набор социальных услуг будет предоставляться в форме, выбранной ранее, и останется неизменным до тех пор, пока гражданин не примет новое решение.

Статистика прошлого года показывает, что жители региона активно пользуются правом на пересмотр соцпакета. В 2025 году возможностью изменить формат получения НСУ воспользовались порядка 4,5 тысячи псковичей. Чаще всего граждане отказываются от санаторно-курортного лечения и проезда, сохраняя при этом лекарственное обеспечение, которое является наиболее востребованной мерой поддержки.

Вопросы по порядку предоставления набора социальных услуг можно задать по телефону единого контакт-центра: 8-800-1-00000-1.