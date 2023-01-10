Общество

Новый «закон Димы Яковлева» готовится принять Госдума

Госдума в январе может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса РФ». Документом предлагается ввести запрет на усыновление и опекунство детей-сирот для граждан из недружественных России стран, которые входят в специальный перечень правительства. В настоящее время речь идет о 49 государствах. Об этом сообщают «Известия».

Фото: пресс-служба Госдумы

«Наш комитет рассмотрит законопроект 18 января. Думаю, что мы его поддержим и он будет вынесен на заседание Госдумы 24 января, которая также единогласно за него проголосует», — сказала глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По ее словам, в текущей ситуации отдавать детей в недружественные страны «просто преступно».

Законопроект был внесен в нижнюю палату еще летом прошлого года представителями четырех парламентских фракций — ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей».

В пояснительной записке к нему авторы подчеркнули, что передача ребенка-сироты на воспитание в семьи из недружественных иностранных государств не отвечает национальным интересам России.

В ней также сообщается, что на начало 2021 года на воспитании в семьях иностранных усыновителей находилось 17 498 детей-сирот из РФ. Этот показатель снижается с каждым годом. Если в 2010-м иностранные граждане усыновили 3 355 детей-сирот, то в 2017-м уже 380, в 2020-м — 38, в 2021 году — 69.

Напомним, Дима Яковлев родился в 2006 году в Псковской области. Его мать в свое время воспитывалась в детском доме. Вскоре после рождения он был помещен в Псковский областной Дом ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушениями психики, расположенный в городе Печоры. Мать дала письменное согласие на возможное усыновление. Неоднократно предпринимались безуспешные попытки устроить ребёнка в российскую семью. 21 февраля 2008 года Дима Яковлев был усыновлен супругами Майлсом Харрисоном и Кэрол Линн Эксманн-Харрисон. 8 июля того же года полуторагодовалый Дима умер, когда приемный отец на девять часов забыл его в машине на 32-градусной жаре. Суд оправдал Харрисона за убийство приемного сына.