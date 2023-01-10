Общество

Сотрудники СИЗО-2 поздравили ветеранов учреждения с новогодними праздниками

Руководство и личный состав СИЗО-2 поздравили с наступившим 2023 годом своих ветеранов – Анатолия Попелянского и Ивана Лобанова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Начальник отдела кадров и работы с личным составом СИЗО-2 Константин Дроздов отметил, что каждый новый год для учреждения начинается именно с посещения сотрудников, некогда стоявших у истоков его основания и становления. Вместе с поздравлениями гости пообщались в дружеской обстановке и передали ветеранам подарки.

«Анатолий Васильевич Попелянский и Иван Васильевич Лобанов более 30 лет отдали службе в уголовно-исполнительной системе и являются ярким примером служебного долголетия и верности выбранной профессии. Анатолий Попелянский трудился в должности фельдшера, оказывая медицинскую помощь не только преступившим закон, но и тем, кто ему служит. Иван Лобанов начинал службу с должности контролера, а на заслуженный отдых ушел старшим контролером», – отметили в учреждении.