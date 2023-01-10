Общество

Акция на фаршированный перец стартовала в псковских магазинах «Деревня Соловьи»

Акция на фаршированный перец стартовала во всех магазинах торговой марки «Деревня Соловьи» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Изображение: «Деревня Соловьи»

«Тот момент, когда хотелось бы вкусно, быстро, красиво и по привлекательной цене! Только с 10 по 22 января во всех магазинах торговой марки "Деревня Соловьи" города Пскова и Псковской области фаршированный перец по цене 220 рублей за килограмм», - сообщил производитель.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: