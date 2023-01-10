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Общество

О правилах разгрузочных дней рассказала специалист по пищевому поведению

10.01.2023 21:17|ПсковКомментариев: 0

Существуют определенные правила, которым нужно следовать в разгрузочные дни. Об этом сообщила специалист по пищевому поведению, медицинский психолог Наталья Чеснокова.

Как пояснила врач, разгрузочный день — это не изнуряющая диета. По словам специалиста, это мягкий отказ от трудноперевариваемой пищи. Длиться такая разгрузка должна на протяжении 24 часов. В разгрузочный день пищу следует распределить на 4-5 приёмов, уточняет RuNews24.

При этом общая калорийность блюд должна составлять на 500 калорий меньше обычного. Как пояснила диетолог, за счёт этого произойдёт похудение. Наталья Чеснокова добавила, что разгрузочный день будет отдыхом для ЖКТ. Он станет полезным для всех систем организма, в том числе и для кровообращения.

Однако разгрузочные дни лучше начинать только после консультации с врачом, предупредила она. Поскольку некоторые люди могут страдать заболеваниями, при которых не стоит лишать организма некоторых продуктов.

Разгрузочные дни лучше всего проводить в спокойном эмоциональном состоянии и не более одного раза в неделю, заключила она.

Теги: #диета
Источник: Псковская Лента Новостей
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