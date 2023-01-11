Общество

Архивные документы о Псково-Печерском монастыре опубликовали в Сети

Архивные документы о Псково-Печерском монастыре, которые отражают его историю и особенности жизни монашествующих, опубликовал Государственный архив Псковской области. Запись размещена в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

«В 2023 году отмечают 550-летие основания Псково-Печерского монастыря. 10 января в Пскове прошло совещание по вопросам подготовки и проведения праздника. Губернатор области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон отметили, что в план программы юбилея обители включено множество самых разных мероприятий: ремонты жилых домов, системы водоснабжения, дорог, автостанции, а также строительство Всероссийского детского центра, медицинского и социального центров, жилья для педагогов и медиков», - рассказали в архиве.

В учреждении напомнили, что основные праздничные мероприятия придутся на август, они совпадут с праздником Успения.

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«В фондах Государственного архива Псковской области хранится немало интереснейших документов о Псково-Печерском монастыре, которые отражают его историю и особенности жизни монашествующих. Предлагаем познакомиться с некоторыми из них», - добавили в архиве.

Среди опубликованных документов:

Сведения о монастыре на 1 января 1990 года.

Список братии Псково-Печерского монастыря с указанием года рождения по состоянию на конец отчётного 1989 года.

Ведомость о бытии и исповеди и святого причащения братии Псково-Печерского монастыря за 1912 год.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе видео-конференц-связи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 28 декабря пообещал приехать в Псковскую область на празднование 550-летия Псково-Печерского монастыря.