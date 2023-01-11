Общество

Любопытных окуней встретил рыбак в Невельском районе. ВИДЕО

Любопытных окуней встретил рыбак в Невельском районе. Об этом сообщается в группе «Фотоблог Harrynevelsky» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Гарри Невельский / «ВКонтакте»

«Какие же окуни все-таки любопытные. Каждый раз стоит только камеру опустить в лунку, так тут же плывут с интересом к новому для себя объекту со всех сторон», - написал автор видео.

Таких рыб мужчина встретил в озере Чернево Невельского района.

В комментариях участник группы отметил, что у щук тоже нередко проявляется такое «любопытство». «Распознавание на предмет "опасен или можно съесть". Но, даже так называемые мирные рыбы, если их не вспугнуть, иногда проявляют любопытство. За долгие годы подводной охоты наблюдал такие проявления. Даже крупные язи и карпы совершали роковой полукруг почета, приближаясь к залегшему на дне охотнику», - добавил он.