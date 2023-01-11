Общество

Названы обстоятельства гибели учителя технологии псковского лицея №8

Учитель технологии 6-х классов Многопрофильного правового лицея №8, руководитель волейбольной секции, студент третьего курса ПсковГУ направления «Лингвистика» Алексей Пеннер погиб в автомобильной катастрофе 10 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

Фото: многопрофильный правовой лицей Пскова №8

«Алексей был блестящим студентом, выдающимся спортсменом, человеком, который дарил радость всем окружающим. Он активно принимал участие в жизни института и университета. Будучи капитаном сборной команды ПсковГУ по волейболу, Алексей не раз приводил свою команду к победам. При этом он успевал быть прекрасным старостой, хорошим другом и добросовестным студентом. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Алексея и скорбим вместе с ними», - добавили в ПсковГУ.

Прощание с Алексеем Пеннером и похороны состоятся 12 января в 12:00 в Невеле.