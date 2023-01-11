Общество

Сотрудники МВД посетили отделение социальной реабилитации несовершеннолетних

Сотрудники МО МВД России «Великолукский» и член общественного совета при отделе Елена Барканова посетили отделение социальной реабилитации несовершеннолетних в деревне Кислово сегодня, 11 января. Об этом написали в газете Великолукского района «Наш путь».

Фото здесь и далее: Газета Великолукского района «Наш путь»

Сотрудники МВД посетили отделение социальной реабилитации, чтобы вручить ребятам новогодние подарки и пожелать им успехов в наступившем году.

«Побольше счастья, радости и позитивных эмоций!», – пожелали сотрудники МВД и Елена Барканова детям из отделения социальной реабилитации несовершеннолетних.