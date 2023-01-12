Общество

Деятельность регионального штаба комитета семей воинов Отечества организовали в Пскове

Деятельность регионального штаба комитета семей воинов Отечества организовали в Пскове на базе Центра помощи семьям мобилизованных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Комитет семей воинов Отечества создан для оказания всесторонней помощи семьям военнослужащих-участников специальной военной операции и работает по адресу: улица Некрасова, 19.

В пятницу, 13 января, с 16.00 до 18.30 будет вести личный прием руководитель регионального штаба КСВО Мария Филонова. Запись на личный прием осуществляется по номеру телефона 89062209391.