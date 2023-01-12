Общество

60% российских работодателей планируют повышение зарплат зимой 2023 года

Основным периодом индексации зарплат компании-работодатели традиционно сделали январь (41%) и февраль (19%). Следующий по популярности месяц пересмотра — апрель (12%). Каждая десятая компания запланировала повышение на осень 2023 года.

По результатам опроса сервиса hh.ru, опубликованным «Газетой.Ru», медианный показатель прибавки составит 5 тысяч рублей, согласно планам компаний.

«По данным проекта "Банка данных заработных плат", в 2023 году у 43% компаний пересмотр зарплат сотрудникам планово произойдет один раз в течение года, 42% компаний сделают это по решению руководства, только 4% планируют пересмотреть зарплаты два и более раз за год, а 11% не собираются в наступившем году повышать зарплаты своим сотрудникам», – говорится в исследовании.

В конце 2022 – начале 2023 уже зафиксирован рост зарплат в большинстве профессиональных групп. По сравнению с прошлой зимой больше всего выросли предлагаемые зарплаты в сфере консалтинга (на 24%), в вакансиях для студентов и молодых специалистов без опыта (на 14%), страховщиков (на 13%), маркетологов (на 11%), для производственного персонала (на 10%), а также в сфере продаж и медицине (на 8%).

Почти не изменились зарплаты в вакансиях для IT-специалистов, работников в строительстве, а также в сфере туризма и гостеприимства. Снизились предлагаемые зарплаты в сфере добычи сырья, безопасности, спорта и фитнеса.

Опрос был проведен 10-11 января 2023 года.