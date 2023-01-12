Общество

День российской печати отмечают 13 января

День российской печати — профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации, журналистов — отмечается в России 13 января.

Праздник связан с исторической датой — началом издания первой российской печатной газеты. (2) 13 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости», уточняет calend.ru.

Первый номер газеты носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Газета издавалась и в Москве, и в Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея постоянного названия — «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости Московские».

С 1 января 1870 года «высочайшим повелением» было позволено «устроить в виде опыта прием в почтовых учреждениях подписки на периодические издания — как русские, так и иностранные». В России это было первое распоряжение о проведении подписки на периодическую печать, а уже к 1914 году в стране выходило свыше трех тысяч периодических изданий.

После 1917 года День российской печати был установлен на 5 мая — дату, когда вышла в свет главная советская газета «Правда» — и назван День советской печати.

В 1991 году постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР № 3043-1 от 28 декабря «О Дне российской печати» дата празднования Дня российской печати была возвращена к исторически верной — 13 января.

Примечательно, что 13 января 1830 года вышел в свет первый номер «Литературной газеты».

По оценкам специалистов, на начало 2009 года в России было зарегистрировано более 33 тысяч печатных изданий — это в два раза больше, чем было зарегистрировано в 2000 году. Более половины наименований — это газеты, затем журналы, и лишь малая часть — другие виды печатных периодических изданий. Ежедневно, в среднем, по подписчикам распространяется более 20 миллионов экземпляров различных печатных изданий.

Всего в российском реестре средств массовой информации, по данным Роскомнадзора на январь 2022 года, зарегистрировано свыше 150 тысяч СМИ.

Начиная с 1997 года, традиционно в День российской печати проходит вручение премии президента России в области СМИ и грантов для поддержки проектов молодых журналистов. А в 2018 году указом президента РФ было учреждено почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».