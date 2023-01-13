Общество

Трудоустройство детей с 14 лет предложили упростить в России

Госдума в феврале может принять законопроект депутатов «Единой России», который должен упростить оформление на работу подростков с 14 лет. Им больше не потребуется для заключения трудового договора согласия органов опеки и попечительства. Положительный отзыв на документ уже дал думский комитет по молодежной политике.

«Комитет по молодежной политике поддерживает проект федерального закона и рекомендует Государственной Думе принять его в первом чтении», — говорится в положительном заключении на документ.

В нем также приводятся данные Минтруда, согласно которым в России ежегодно трудоустраиваются 520 тысяч человек в возрасте до 18 лет, уточняют «Известия».

«Однако спрос в этой категории гораздо выше. Согласно социсследованиям, 91% школьников старших классов хотел бы подрабатывать во время летних каникул, что свидетельствует о востребованности и заинтересованности подростков в возрасте от 14 до 17 лет в трудовой деятельности и возможности первичного заработка», — говорится в заключении комитета.

При этом, согласно статистическим данным, 61% работодателей видят сложности при трудоустройстве несовершеннолетних из-за юридических рисков, а 32% по этой причине не нанимают указанную категорию.

«Таким образом, законопроект нацелен на расширение возможностей для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, а предлагаемые изменения устранят избыточные бюрократические сложности и излишнюю административной нагрузку для работодателей», — говорится в документе.