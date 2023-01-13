Общество

Накануне Старого Нового года исполнились мечты детей из Пскова и Печор

В преддверии Старого Нового года секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский исполнил мечту воспитанницы Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В рамках региональной акции «Елка желаний» он привез семилетней Соне умную колонку, о которой она мечтала. И девочка, и ее мама были очень рады такому праздничному сюрпризу.

Александр Козловский поздравил их с наступившими праздниками и со Старым Новым годом, пожелал счастья, успехов и здоровья.

«Очень важно, чтобы мечты сбывались. И акция "Елка желаний" дает возможность подарить чуточку тепла и заботы детям, которые нуждаются в этом. А еще приятно, что стало доброй традицией посещать Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в рамках этой доброй акции. В прошлом году я тоже поздравлял воспитанников Центра», – отметил Александр Козловский.

Депутат поблагодарил также руководство и сотрудников Центра за воспитание подрастающего поколения и подарил им торт к чаю.

Александра Козловского тоже не оставили без подарков накануне праздника. Девочка Соня подарила депутату гномика, которого сделала своими руками. Сотрудники Центра передали Александру Козловскому подарки от воспитанников учреждения: сумку-шоппер, прихватки для кухни и пуговку на счастье.

«Пусть у вас всё будет хорошо, здоровья вам и счастья», – пожелали сотрудники Александру Козловскому.

В региональной акции «Елка желаний» принял участие и заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Борисов. Он исполнил мечту воспитанницы псковского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Пятнадцатилетняя Марина мечтала о годовом абонементе в спортивный зал, и её мечта сбылась накануне праздника.

Подарок и пожелания от Александра Борисова девочке привез его помощник Валентин Борисов. Он поздравил Марину и сотрудников Центра с Новым годом и Рождеством, пожелал счастья, благополучия и исполнения желаний.

«Эта добрая акция уже стала традиционной для партии. Каждый год исполняются детские мечты. Искренние эмоции детей, которые получают долгожданные подарки, дорогого стоят. "Елка желаний" укрепляет веру в добросердечность и отзывчивость!» – подчеркнул Александр Борисов.