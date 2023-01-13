Общество

Погиб заведующий гинекологическим отделением Псковской городской больницы

На 53-м году жизни погиб заведующий гинекологическим отделением Псковской городской больницы Александр Корнилов. Об этом сообщается в группе медучреждения в социальной сети «ВКонтакте»

Фото: Псковская городская больница

«Александр Викторович с 1993 года работал врачом-акушером-гинекологом гинекологического отделения, с 2017 года по настоящее время возглавлял гинекологическое отделение. Он прожил большую и насыщенную жизнь. Был высококвалифицированным специалистом, грамотным, ответственным, добрым и отзывчивым, внимательным к людям человеком. Пользовался заслуженным уважением среди пациентов и коллег по работе. Таким он и запомнился навсегда. За многолетний и добросовестный труд Александр Викторович неоднократно поощрялся почетными грамотами администрации города и больницы», - рассказали в больнице.

Прощание состоится в ритуальном зале судебно-медицинского морга Псковской городской больницы 15 января в 9:00. В 11:00 пройдет отпевание в церкви Николая Чудотворца в деревне Выбуты.