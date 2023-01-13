Общество

Псковский губернатор распорядился обеспечить безопасность при проведении крещенских купаний

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС о мерах по организации обеспечения безопасности граждан при проведении крещенских купаний на водных объектах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Согласно документу, главам муниципальных районов и городских округов поручено 18 и 19 января организовать комплекс мероприятий по безопасному проведению крещенских купаний. Необходимо провести проверки водных объектов, определить и оборудовать места для проведения крещенских купаний. Население должно быть проинформировано о созданных местах для купаний. Кроме того, с гражданами необходимо провести разъяснительную работу о недопустимости длительного пребывания в воде и на открытом воздухе из-за риска переохлаждения, использовании воды из мест купания для питья.

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Безопасность в местах проведения крещенских купаний будут обеспечивать спасатели и сотрудники полиции.

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В Пскове крещенская купель по традиции будет располагаться на реке Великой, рядом с Мирожским монастырем. Здесь установят освещение, биотуалеты и палатки для переодевания и обогрева. Окунуться можно будет с 22:00 18 января до 02:00 19 января и с 10:00 до 17:00 19 января.