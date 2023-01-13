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Общество

Суд признал незаконными установленные авиакомпанией «Победа» габариты ручной клади

13.01.2023 18:48|ПсковКомментариев: 0

Верховный суд отказал в пересмотре дела и признал незаконной установленную авиакомпанией «Победа» норму провоза ручной клади. Дело продолжалось с июня 2021 года, когда после проведенной Ространснадзором проверки лоукостеру предписали изменить нормы провоза багажа, противоречащие требованиям законодательства, а он подал на это кассационную жалобу.

«Правилами авиакомпании предусмотрено, что габариты ручной клади не должны превышать 36x30x27 см (общий размер всех предметов). Ручная кладь по количеству и весу не ограничивается, но все вещи должны свободно помещаться в калибратор (измеритель) ручной клади с логотипом авиакомпании, установленный в аэропорту. При этом без ограничений по габаритам к бесплатному провозу допускается ноутбук и зонт-трость», — цитирует РБК постановление арбитражного суда.

Как гласит текст документа, «Победой» были «установлены два различных варианта провоза ручной клади, один из которых основан на требованиях ФАП-82 и устанавливает норму провоза ручной клади (4x36x30 см) и дополнительно вещи, которые можно перевозить сверх нормы, второй — не устанавливает норму провоза ручной клади, но устанавливает ограничение на общие габариты вещей (предметов), предъявляемых к провозу в качестве ручной клади (36x30x27 см)».

Авиакомпании было выдано предписание устранить это противоречие, она не согласилась и подала кассацию.

Верховный суд в своем определении не согласился с доводами юристов «Победы» и пришел к выводу, что лоукостер «уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади».

В 2017 году «Победа» уже пыталась оспорить в Верховном суде нормы Минтранса, согласно которым можно провозить бесплатно ручную кладь весом не более 5 кг плюс другие предметы (дамскую сумку, портфель и пр.). Авиакомпания настаивала, что габариты вещей, разрешенных к провозу, должны зависеть от типа самолета.

Сейчас, как следует из информации на сайте компании, размер ручной клади на рейсах «Победы» не должен превышать 36x30x27 см, но она не ограничивается количеством вещей. Сверх нормы в салон самолета можно брать ноутбук или планшет в мягком чехле, зонт-трость, букет цветов, одну упаковку жидкостей объемом максимум 100 мл.

Теги: #победа #авиаперелеты #авиация
Источник: Псковская Лента Новостей
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