Общество

В Псковской области количество вакансий с переездом увеличилось за год в 1,3 раза

По сравнению с прошлым годом в Псковской области количество вакансий, предлагающих переезд, увеличилось в 1,3 раза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Наиболее заметное увеличение числа вакансий с переездом за год зафиксировано в сферах «Продажи» и «Начало карьеры, студенты» (в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). С другой стороны, в ряде сфер наблюдается снижение вакансий, предлагающих переезд. Например, в сфере производства (снижение в 2 раза), а также в сфере медицины (снижение в 1,3 раза).

С начала зимы чаще всего переезд в Псковской области предлагают продавцам, врачам и ветеринарам, директорам магазинов в такие города, как Псков (51% вакансий), Великие Луки (13%), Новосокольники (4%). Предложения переезда почти не встречаются в городах: Красный Луч, Сосновый Бор, Идрица, Локня и Плюсса.

В свою очередь местные соискатели тоже достаточно активно мониторят рынок труда и ищут работу с возможностью переезда. Так, за декабрь на hh.ru размещено около 1 300 резюме, в которых соискатели выражают готовность переехать в другие города. В основном рассматривают возможность переезда по работе менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, администраторы, инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики, а также программисты и разработчики.

Средняя ожидаемая заработная плата соискателей, рассматривающих возможность переезда, составляет 50 000 рублей, что на 10 000 рублей выше средней ожидаемой зарплаты специалистов, желающих работать в Псковской области.

Топ-5 вакансий в Псковской области с возможностью переезда: