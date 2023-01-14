Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Газ в быту
100 псковских миллионеров
Господин Рейтингомер
Новогодняя акция на Geely
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Политические итоги-2022
Догазификация курс на ускорение
Новая «Пчёлка» в Пскове
лонгрид кушать подано
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
Курс на 2023 ЛОНГРИД
показания электросчетчиков
в Кремль платно
о псковском футболе
Цифровая гигиена для детей
 
 
 
ещё Общество 14.01.2023 15:000 Усиление ветра ожидается в Псковской области 15 января 15.01.2023 11:160 Псковский губернатор рассказал о доставке новогодних посылок участникам СВО 15.01.2023 11:000 Более 30 уголовных дел окончил Псковский следственный отдел на транспорте в 2022 году 15.01.2023 10:080 Россиянам рассказали об особенностях мутации коронавируса 15.01.2023 09:450 Названа опасность зеленого картофеля 15.01.2023 09:221 Кинолог дал несколько советов по воспитанию щенков
 
 
 
Самое популярное 09.01.2023 20:221 В 2023 году вступят в силу новые правила установки мангалов, сжигания листвы и мусора 11.01.2023 08:565 «Дома зашатались от взрывной волны»: лёд треснул на Псковском озере 11.01.2023 16:460 Названы обстоятельства гибели учителя технологии псковского лицея №8 11.01.2023 13:370 Погиб учитель технологии псковского лицея №8 09.01.2023 11:070 Псковичи обсуждают в Сети содержимое брюха купленного в магазине окуня. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Более 30 уголовных дел окончил Псковский следственный отдел на транспорте в 2022 году

15.01.2023 11:00|ПсковКомментариев: 0

31 уголовное дело, из которых 13 относятся к преступлениям коррупционной направленности, окончил Псковский следственный отдел на транспорте (входит в структуру Следственного комитета РФ) в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Также окончены 5 уголовных дел относящихся к категории «преступлений совершенных в прошлые годы».

Особое внимание уделяется преступлениям коррупционной направленности. Борьба с коррупцией является одним из основных направлений деятельности органов Следственного комитета РФ и Псковского следственного отдела на транспорте.

«Коррупционным считается преступление, которое непосредственно посягает на авторитет и законные интересы службы и выражается в противоправном получении государственным, муниципальным или иным публичным служащим либо служащим коммерческой или иной организации каких-либо преимуществ, таких как имущество, права на него, услуги, льготы, либо в предоставлении последним таких преимуществ. Как правило, такие преступления совершаются с использованием виновным своего служебного положения вопреки интересам службы. Наиболее распространенными коррупционными преступлениями являются получение взятки (статья 290 УК РФ), дача взятки (статья 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ)», - рассказали в ведомстве.

В текущем году остается высоким количество случаев железнодорожного травмирования граждан на переходах железнодорожных путей в связи с невнимательностью последних, как правило, такие травмирования заканчиваются летальным исходом, продолжили в Псковском следственном отделе на транспорте.

«В связи с этим руководство следственного отдела на транспорте просит не пренебрегать правилами перехода железнодорожных путей, исключить факты хождения по железнодорожным путям, соблюдать повышенную внимательность на объектах транспортной инфраструктуры, на водоемах избегать купания в специально не оборудованных для этого местах, не заплывать за ограничительные буйки во избежание попадания под маломерное судно, а также в зимний период не выходит на неокрепший лёд, то есть с момента становления льда до образования прочного ледового покрова», - добавили в ведомстве.

Справочная информация

Принятие закона «О Следственном комитете РФ», вступившего в силу с 15 января 2011 года, стало закономерным итогом реформы, в ходе которой были разделены функции следствия и надзора. Таким образом, возродилась созданная 300 лет назад концепция вневедомственного предварительного следствия. Знаменитые майорские канцелярии времен Петра Великого подчинялись непосредственно главе государства и занимались расследованием преступлений в отношении высокопоставленных чиновников, уличенных в коррупции. Сейчас полномочия Следственного комитета значительно шире. В ведомстве, которое в 2023 году отмечает 12-летие, трудятся настоящие профессионалы. Они добросовестно и честно выполняют поставленные задачи и служат Отечеству. В последние годы в Следственном комитете РФ произошли серьезные структурные преобразования, в том числе создание с 28 июля 2021 года Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, в структуру которого входит Псковский следственный отдел на транспорте.

Псковский следственный отдел на транспорте является специализированным следственным органом в задачи которого входит рассмотрение сообщений и расследование уголовных дел о преступлениях на транспорте, к которым относятся преступления против безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта.

Псковский следственный отдел на транспорте, охватывает территорию двух субъектов Российской Федерации – Псковскую и Новгородские области, общей площадью около 110 тысяч квадратных километров, что составляет 6,5 % территории Северо-Западного федерального округа с численностью постоянно проживающего населения более 1220 тыс. человек.

Оперативный состав Псковского следственного отдела на транспорте является небольшим. Штатная численность следственного отдела составляет 4 оперативных сотрудника: руководитель следственного отдела, следователь по особо важным делам и два старших следователя. Все сотрудники следственного отдела имеют высшее юридическое образование, в полной мере обладают всеми профессиональными навыками, в служебной деятельности умеют принимать решения в любой ситуации, обладают высокой степенью ответственности за порученное дело.

Несмотря на то, что Псковская и Новгородская области не относятся к густонаселенным субъектам Российской Федерации, в летний период с учетом отдыхающих, туристов, рыбаков, грибников и охотников, население указанных субъектов существенно увеличивается за счет гостей из Санкт-Петербурга и Москвы, прибывающих в основном посредством железнодорожного транспорта, что в свою очередь сказывается на увеличении количества зарегистрированных сообщений о преступлениях на объектах транспорта.

Псковским следственным отделом на транспорте осуществляется должное взаимодействие с органами прокуратуры, полиции, органами местного самоуправления, а также с другими организациями.

Основными задачами, поставленными перед сотрудниками следственного отдела, являются оперативная проверка содержащихся в заявлениях и иных обращениях сообщений о преступлениях, качественное расследование преступлений, осуществление профилактической работы.

Теги: #следователи
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каких перемен ждёте в 2023 году?
В опросе приняло участие 376 человек
15.01.2023, 11:210 Почти 2 млрд рублей планируют направить на благоустройство Печор 15.01.2023, 11:160 Псковский губернатор рассказал о доставке новогодних посылок участникам СВО 15.01.2023, 11:000 Более 30 уголовных дел окончил Псковский следственный отдел на транспорте в 2022 году 15.01.2023, 10:450 В Непале разбился самолет с 72 пассажирами на борту
15.01.2023, 10:300 Полицейские продолжают розыск пропавшего в марте великолучанина 15.01.2023, 10:080 Россиянам рассказали об особенностях мутации коронавируса 15.01.2023, 09:450 Названа опасность зеленого картофеля 15.01.2023, 09:221 Кинолог дал несколько советов по воспитанию щенков
15.01.2023, 09:000 День образования Следственного комитета России отмечается 15 января 15.01.2023, 08:500 Атлантический циклон несёт в Псковскую область сильный шквалистый ветер и снег с дождём 14.01.2023, 22:230 «Дабришутинг»: Новые амбиции, старые проблемы и цифровое будущее. ВИДЕО 14.01.2023, 22:000 Названа опасность лежащего под подушкой смартфона
14.01.2023, 21:400 Эксперт назвал маловероятным долгосрочный рост стоимости биткоина 14.01.2023, 21:194 Почти 1 млрд человек получают медуслуги в клиниках без надежного электроснабжения - ВОЗ 14.01.2023, 21:000 Инну Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 14.01.2023, 20:400 Кабмин разрешил открыть генконсульство Белоруссии в Петербурге
14.01.2023, 20:180 Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности проходит в Псковской области 14.01.2023, 20:020 Раскрыты планы сборной России по футболу на 2023 год 14.01.2023, 19:440 Умер первый олимпийский чемпион по биатлону 14.01.2023, 19:200 Встреча с Героем России прошла в Пскове
14.01.2023, 19:000 Турпоток в «Михайловском» в 2022 году вырос больше чем на треть 14.01.2023, 18:400 «Рождественская елка» состоялась в Псковском кремле. ФОТО 14.01.2023, 18:190 Пожилая пара пострадала в тройном ДТП в Великолукском районе 14.01.2023, 18:000 До +4°C потеплеет в Псковской области 15 января
14.01.2023, 17:430 Почти 150 гимнастов участвуют в Чемпионате и Первенстве города Пскова 14.01.2023, 17:200 Путин назвал невосполнимой утратой смерть Инны Чуриковой 14.01.2023, 17:010 Сову и других обитателей музейных парков запечатлел в январе сотрудник «Михайловского» 14.01.2023, 16:460 Псковичи обменялись с московскими коллегами опытом работы в сфере патриотического воспитания
14.01.2023, 16:240 «Дом белого аиста» вернул благотворительное пожертвование от шоу «Подземелья Чикен Карри» 14.01.2023, 16:040 Определён подрядчик для строительства крупной детской площадки в Пскове 14.01.2023, 15:400 Соревнования по лыжным гонкам проходят в Островском районе 14.01.2023, 15:180 Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова
14.01.2023, 15:000 Усиление ветра ожидается в Псковской области 15 января 14.01.2023, 14:510 Названа причина взрыва газопровода в Литве 14.01.2023, 14:350 Владимир Потресов представил в Пскове свою новую книгу 14.01.2023, 14:110 Apple откажется от «челок» в новых iPhone 15
14.01.2023, 13:450 Перечислены самые частые причины отказа в ипотеке 14.01.2023, 13:240 Псковичей приглашают на службу в ППС 14.01.2023, 13:000 Отреставрированную церковь святой Варвары в Печорах откроют 15 января 14.01.2023, 12:400 Без вести пропавшего мужчину ищут в Пскове
14.01.2023, 12:220 Популярного российского рэпера госпитализировали после ДТП на квадроцикле 14.01.2023, 12:000 Вход на территорию Кремля закрыли в Пскове 14.01.2023, 11:440 Автомобиль сгорел ночью в порховской деревне Боровичи 14.01.2023, 11:230 Избран председатель нового состава Общественного совета при УМВД России по Псковской области
14.01.2023, 11:010 В России пропавших собак предлагают искать по морде 14.01.2023, 10:430 Минздрав предупредил о риске рака при чрезмерном потреблении алкоголя 14.01.2023, 10:230 Прокурору Псковской области вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 14.01.2023, 10:000 Стоимость биткойна выросла более чем на 10%
14.01.2023, 09:400 В Псковской области количество вакансий с переездом увеличилось за год в 1,3 раза 14.01.2023, 09:200 Ипотека на частные дома в России побила очередной рекорд 14.01.2023, 09:000 Минпросвещения России утвердило порядок издания школьных учебников 14.01.2023, 00:010 Старый Новый год отмечают в России
13.01.2023, 22:000 Всероссийский конкурс рисунков по ПДД стартует 23 января 13.01.2023, 21:501 «Ждём, пока ребенка утащат?»: жители Себежского района обеспокоены появлением волков 13.01.2023, 21:470 В Псковской области проведут наблюдение доходов населения 13.01.2023, 21:410 «Хищническую ловлю» фиксировали в Невельском уезде в 1926 году
13.01.2023, 21:260 Минюст включил сыгравшего в фильме «9-я рота» актёра в реестр иноагентов 13.01.2023, 21:200 Удар ножом в живот получил пскович за попытку помочь соседу уладить ссору с женой 13.01.2023, 21:080 Между Латвией и Литвой взорвался магистральный газопровод 13.01.2023, 21:000 Сомнолог предложила способы выхода из сонного паралича
13.01.2023, 20:430 В Псковском районе устранили аварию на сетях теплоснабжения 13.01.2023, 20:400 Скидки и экономия стали основным трендом у россиян в 2022 году 13.01.2023, 20:190 Псковским старшеклассникам предлагают обсудить фильм «Гром: Трудное детство» 13.01.2023, 20:170 Росстат оценил годовую инфляцию в 12%
13.01.2023, 20:000 Пенсионерка пыталась совратить 12-летнего внука и попала под следствие 13.01.2023, 19:460 Мемориальную доску участникам СВО открыли на фасаде псковской школы №8 13.01.2023, 19:400 Госавтоинспекция призвала водителей соблюдать скоростной режим 13.01.2023, 19:200 Жителя Ленинградской области осудили за покушение на сбыт наркотиков в Острове
13.01.2023, 19:000 Псковским студентам предлагают посоревноваться в приготовлении деликатеса 13.01.2023, 18:480 Суд признал незаконными установленные авиакомпанией «Победа» габариты ручной клади 13.01.2023, 18:450 Учёные нашли способ применения яда пауков для защиты сельхозрастений 13.01.2023, 18:390 Губернатор отметил почётной грамотой коллектив прокуратуры Псковской области
13.01.2023, 18:270 Рождественский бал состоится в Псковской областной библиотеке имени Каверина 13.01.2023, 18:150 Опубликован график дежурства псковских государственных адвокатов 13.01.2023, 18:000 Аборты в России: быть или не быть? 13.01.2023, 17:530 Сохраняющий память препарат создали петербургские ученые
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru