Общество

Более 30 уголовных дел окончил Псковский следственный отдел на транспорте в 2022 году

31 уголовное дело, из которых 13 относятся к преступлениям коррупционной направленности, окончил Псковский следственный отдел на транспорте (входит в структуру Следственного комитета РФ) в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Также окончены 5 уголовных дел относящихся к категории «преступлений совершенных в прошлые годы».

Особое внимание уделяется преступлениям коррупционной направленности. Борьба с коррупцией является одним из основных направлений деятельности органов Следственного комитета РФ и Псковского следственного отдела на транспорте.

«Коррупционным считается преступление, которое непосредственно посягает на авторитет и законные интересы службы и выражается в противоправном получении государственным, муниципальным или иным публичным служащим либо служащим коммерческой или иной организации каких-либо преимуществ, таких как имущество, права на него, услуги, льготы, либо в предоставлении последним таких преимуществ. Как правило, такие преступления совершаются с использованием виновным своего служебного положения вопреки интересам службы. Наиболее распространенными коррупционными преступлениями являются получение взятки (статья 290 УК РФ), дача взятки (статья 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ)», - рассказали в ведомстве.

В текущем году остается высоким количество случаев железнодорожного травмирования граждан на переходах железнодорожных путей в связи с невнимательностью последних, как правило, такие травмирования заканчиваются летальным исходом, продолжили в Псковском следственном отделе на транспорте.

«В связи с этим руководство следственного отдела на транспорте просит не пренебрегать правилами перехода железнодорожных путей, исключить факты хождения по железнодорожным путям, соблюдать повышенную внимательность на объектах транспортной инфраструктуры, на водоемах избегать купания в специально не оборудованных для этого местах, не заплывать за ограничительные буйки во избежание попадания под маломерное судно, а также в зимний период не выходит на неокрепший лёд, то есть с момента становления льда до образования прочного ледового покрова», - добавили в ведомстве.

Справочная информация

Принятие закона «О Следственном комитете РФ», вступившего в силу с 15 января 2011 года, стало закономерным итогом реформы, в ходе которой были разделены функции следствия и надзора. Таким образом, возродилась созданная 300 лет назад концепция вневедомственного предварительного следствия. Знаменитые майорские канцелярии времен Петра Великого подчинялись непосредственно главе государства и занимались расследованием преступлений в отношении высокопоставленных чиновников, уличенных в коррупции. Сейчас полномочия Следственного комитета значительно шире. В ведомстве, которое в 2023 году отмечает 12-летие, трудятся настоящие профессионалы. Они добросовестно и честно выполняют поставленные задачи и служат Отечеству. В последние годы в Следственном комитете РФ произошли серьезные структурные преобразования, в том числе создание с 28 июля 2021 года Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, в структуру которого входит Псковский следственный отдел на транспорте.

Псковский следственный отдел на транспорте является специализированным следственным органом в задачи которого входит рассмотрение сообщений и расследование уголовных дел о преступлениях на транспорте, к которым относятся преступления против безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта.

Псковский следственный отдел на транспорте, охватывает территорию двух субъектов Российской Федерации – Псковскую и Новгородские области, общей площадью около 110 тысяч квадратных километров, что составляет 6,5 % территории Северо-Западного федерального округа с численностью постоянно проживающего населения более 1220 тыс. человек.

Оперативный состав Псковского следственного отдела на транспорте является небольшим. Штатная численность следственного отдела составляет 4 оперативных сотрудника: руководитель следственного отдела, следователь по особо важным делам и два старших следователя. Все сотрудники следственного отдела имеют высшее юридическое образование, в полной мере обладают всеми профессиональными навыками, в служебной деятельности умеют принимать решения в любой ситуации, обладают высокой степенью ответственности за порученное дело.

Несмотря на то, что Псковская и Новгородская области не относятся к густонаселенным субъектам Российской Федерации, в летний период с учетом отдыхающих, туристов, рыбаков, грибников и охотников, население указанных субъектов существенно увеличивается за счет гостей из Санкт-Петербурга и Москвы, прибывающих в основном посредством железнодорожного транспорта, что в свою очередь сказывается на увеличении количества зарегистрированных сообщений о преступлениях на объектах транспорта.

Псковским следственным отделом на транспорте осуществляется должное взаимодействие с органами прокуратуры, полиции, органами местного самоуправления, а также с другими организациями.

Основными задачами, поставленными перед сотрудниками следственного отдела, являются оперативная проверка содержащихся в заявлениях и иных обращениях сообщений о преступлениях, качественное расследование преступлений, осуществление профилактической работы.