Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Курс на 2023 ЛОНГРИД
лонгрид кушать подано
100 псковских миллионеров
Догазификация курс на ускорение
Газ в быту
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
Новая «Пчёлка» в Пскове
Политические итоги-2022
Новогодняя акция на Geely
Господин Рейтингомер
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
в Кремль платно
показания электросчетчиков
Цифровая гигиена для детей
о псковском футболе
 
 
 
ещё Общество 14.01.2023 15:000 Усиление ветра ожидается в Псковской области 15 января 15.01.2023 09:450 Названа опасность зеленого картофеля 15.01.2023 09:220 Кинолог дал несколько советов по воспитанию щенков 15.01.2023 09:000 День образования Следственного комитета России отмечается 15 января 15.01.2023 08:500 Атлантический циклон несёт в Псковскую область сильный шквалистый ветер и снег с дождём 14.01.2023 22:230 «Дабришутинг»: Новые амбиции, старые проблемы и цифровое будущее. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 09.01.2023 20:221 В 2023 году вступят в силу новые правила установки мангалов, сжигания листвы и мусора 11.01.2023 08:565 «Дома зашатались от взрывной волны»: лёд треснул на Псковском озере 11.01.2023 16:460 Названы обстоятельства гибели учителя технологии псковского лицея №8 11.01.2023 13:370 Погиб учитель технологии псковского лицея №8 09.01.2023 11:070 Псковичи обсуждают в Сети содержимое брюха купленного в магазине окуня. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Атлантический циклон несёт в Псковскую область сильный шквалистый ветер и снег с дождём

15.01.2023 08:50|ПсковКомментариев: 0

Атлантический циклон несёт в Псковскую область сильный шквалистый ветер и снег с дождём, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Филиал «Россети Северо-Запад» в регионе работает в режиме повышенной готовности. 85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.

102 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

Видео: «Россети Северо-Запад»

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220.

Теги: #погодные явления
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каких перемен ждёте в 2023 году?
В опросе приняло участие 375 человек
15.01.2023, 09:450 Названа опасность зеленого картофеля 15.01.2023, 09:220 Кинолог дал несколько советов по воспитанию щенков 15.01.2023, 09:000 День образования Следственного комитета России отмечается 15 января 15.01.2023, 08:500 Атлантический циклон несёт в Псковскую область сильный шквалистый ветер и снег с дождём
14.01.2023, 22:230 «Дабришутинг»: Новые амбиции, старые проблемы и цифровое будущее. ВИДЕО 14.01.2023, 22:000 Названа опасность лежащего под подушкой смартфона 14.01.2023, 21:400 Эксперт назвал маловероятным долгосрочный рост стоимости биткоина 14.01.2023, 21:194 Почти 1 млрд человек получают медуслуги в клиниках без надежного электроснабжения - ВОЗ
14.01.2023, 21:000 Инну Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 14.01.2023, 20:400 Кабмин разрешил открыть генконсульство Белоруссии в Петербурге 14.01.2023, 20:180 Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности проходит в Псковской области 14.01.2023, 20:020 Раскрыты планы сборной России по футболу на 2023 год
14.01.2023, 19:440 Умер первый олимпийский чемпион по биатлону 14.01.2023, 19:200 Встреча с Героем России прошла в Пскове 14.01.2023, 19:000 Турпоток в «Михайловском» в 2022 году вырос больше чем на треть 14.01.2023, 18:400 «Рождественская елка» состоялась в Псковском кремле. ФОТО
14.01.2023, 18:190 Пожилая пара пострадала в тройном ДТП в Великолукском районе 14.01.2023, 18:000 До +4°C потеплеет в Псковской области 15 января 14.01.2023, 17:430 Почти 150 гимнастов участвуют в Чемпионате и Первенстве города Пскова 14.01.2023, 17:200 Путин назвал невосполнимой утратой смерть Инны Чуриковой
14.01.2023, 17:010 Сову и других обитателей музейных парков запечатлел в январе сотрудник «Михайловского» 14.01.2023, 16:460 Псковичи обменялись с московскими коллегами опытом работы в сфере патриотического воспитания 14.01.2023, 16:240 «Дом белого аиста» вернул благотворительное пожертвование от шоу «Подземелья Чикен Карри» 14.01.2023, 16:040 Определён подрядчик для строительства крупной детской площадки в Пскове
14.01.2023, 15:400 Соревнования по лыжным гонкам проходят в Островском районе 14.01.2023, 15:180 Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова 14.01.2023, 15:000 Усиление ветра ожидается в Псковской области 15 января 14.01.2023, 14:510 Названа причина взрыва газопровода в Литве
14.01.2023, 14:350 Владимир Потресов представил в Пскове свою новую книгу 14.01.2023, 14:110 Apple откажется от «челок» в новых iPhone 15 14.01.2023, 13:450 Перечислены самые частые причины отказа в ипотеке 14.01.2023, 13:240 Псковичей приглашают на службу в ППС
14.01.2023, 13:000 Отреставрированную церковь святой Варвары в Печорах откроют 15 января 14.01.2023, 12:400 Без вести пропавшего мужчину ищут в Пскове 14.01.2023, 12:220 Популярного российского рэпера госпитализировали после ДТП на квадроцикле 14.01.2023, 12:000 Вход на территорию Кремля закрыли в Пскове
14.01.2023, 11:440 Автомобиль сгорел ночью в порховской деревне Боровичи 14.01.2023, 11:230 Избран председатель нового состава Общественного совета при УМВД России по Псковской области 14.01.2023, 11:010 В России пропавших собак предлагают искать по морде 14.01.2023, 10:430 Минздрав предупредил о риске рака при чрезмерном потреблении алкоголя
14.01.2023, 10:230 Прокурору Псковской области вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 14.01.2023, 10:000 Стоимость биткойна выросла более чем на 10% 14.01.2023, 09:400 В Псковской области количество вакансий с переездом увеличилось за год в 1,3 раза 14.01.2023, 09:200 Ипотека на частные дома в России побила очередной рекорд
14.01.2023, 09:000 Минпросвещения России утвердило порядок издания школьных учебников 14.01.2023, 00:010 Старый Новый год отмечают в России 13.01.2023, 22:000 Всероссийский конкурс рисунков по ПДД стартует 23 января 13.01.2023, 21:501 «Ждём, пока ребенка утащат?»: жители Себежского района обеспокоены появлением волков
13.01.2023, 21:470 В Псковской области проведут наблюдение доходов населения 13.01.2023, 21:410 «Хищническую ловлю» фиксировали в Невельском уезде в 1926 году 13.01.2023, 21:260 Минюст включил сыгравшего в фильме «9-я рота» актёра в реестр иноагентов 13.01.2023, 21:200 Удар ножом в живот получил пскович за попытку помочь соседу уладить ссору с женой
13.01.2023, 21:080 Между Латвией и Литвой взорвался магистральный газопровод 13.01.2023, 21:000 Сомнолог предложила способы выхода из сонного паралича 13.01.2023, 20:430 В Псковском районе устранили аварию на сетях теплоснабжения 13.01.2023, 20:400 Скидки и экономия стали основным трендом у россиян в 2022 году
13.01.2023, 20:190 Псковским старшеклассникам предлагают обсудить фильм «Гром: Трудное детство» 13.01.2023, 20:170 Росстат оценил годовую инфляцию в 12% 13.01.2023, 20:000 Пенсионерка пыталась совратить 12-летнего внука и попала под следствие 13.01.2023, 19:460 Мемориальную доску участникам СВО открыли на фасаде псковской школы №8
13.01.2023, 19:400 Госавтоинспекция призвала водителей соблюдать скоростной режим 13.01.2023, 19:200 Жителя Ленинградской области осудили за покушение на сбыт наркотиков в Острове 13.01.2023, 19:000 Псковским студентам предлагают посоревноваться в приготовлении деликатеса 13.01.2023, 18:480 Суд признал незаконными установленные авиакомпанией «Победа» габариты ручной клади
13.01.2023, 18:450 Учёные нашли способ применения яда пауков для защиты сельхозрастений 13.01.2023, 18:390 Губернатор отметил почётной грамотой коллектив прокуратуры Псковской области 13.01.2023, 18:270 Рождественский бал состоится в Псковской областной библиотеке имени Каверина 13.01.2023, 18:150 Опубликован график дежурства псковских государственных адвокатов
13.01.2023, 18:000 Аборты в России: быть или не быть? 13.01.2023, 17:530 Сохраняющий память препарат создали петербургские ученые 13.01.2023, 17:480 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 января 13.01.2023, 17:472 Психи за рулем: псковские эксперты рассказали, как бороться с дорожным хамством
13.01.2023, 17:400 Авторская экскурсия в память о Юрии Спегальском пройдёт в Пскове 15 января 13.01.2023, 17:390 К чему приведет употребление спиртного на холоде, рассказал нарколог 13.01.2023, 17:300 Акцию «Подарок новорожденному» в Псковской области продлили на год 13.01.2023, 17:210 В Роскомнадзоре проверят информацию об утечке данных клиентов сервиса Mail.ru
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru