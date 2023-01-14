Общество

Атлантический циклон несёт в Псковскую область сильный шквалистый ветер и снег с дождём

Атлантический циклон несёт в Псковскую область сильный шквалистый ветер и снег с дождём, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Филиал «Россети Северо-Запад» в регионе работает в режиме повышенной готовности. 85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.

102 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

Видео: «Россети Северо-Запад»

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220.