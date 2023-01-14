Общество

Врач предупредил об опасности занятий спортом на улице в мороз

Активные занятия спортом в холодную погоду могут привести к развитию серьезных заболеваний, сообщил врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

При низких температурах воздуха можно незаметно получить переохлаждение и заработать синусит. Если не лечить «безобидный» насморк, то он приобретет хроническую форму и может грозить поражением головного мозга.

«Все это часто переходит в гнойный процесс, поэтому пациент грозит получить себе гнойный гайморит, гнойный этмоидит и гнойный фронтит. Это все состояние гнойного процесса в черепе с возможным переходом на оболочки головного мозга. Если не отнестись к этому серьезно, в дальнейшем может развиться вторичный гнойный менингит», — заявил врач порталу News.ru.

Зайцев напомнил, что при длительных прогулках на морозе необходимо защищать голову и шею, под удар холодного воздуха попадают лоб и щеки, что также провоцирует переохлаждение и развитие насморка.