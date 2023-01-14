Общество

Архивисты рассказали о награждении Великих Лук орденом Великой Отечественной войны I степени

В январе 1983 года Указом Президиума Верховного Совета СССР город Великие Луки был награжден орденом Великой Отечественной войны I степени. Подробнее об этом рассказал Государственный архив Псковской области в Telergram-канале «Архивный документ».

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

«За мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве», - пояснялось в документе. Он датирован 12 января.

Городское торжественное собрание, в ходе которого был вручен орден, состоялось 15 января того же года.

На мероприятии выступали: заместитель министра промышленности средств связи Г.И. Васильев, представитель Ленинградского военного округа генерал-лейтенант П.С.Лазукин, представитель польских строителей Хенрик Гэндэк, член бюро ЦК КП Эстонии, первый секретарь горкома партии М.А.Педак, Нарвы — председатель горисполкома Э.В.Рыжаков, Пскова - член бюро обкома партии, первый секретарь горкома партии А.И.Чичасов, передовики производства, жители Великих Лук. Завершилось торжество большим праздничным концертом. В этот же день представители делегаций возложили венки и цветы к памятнику Героя Советского Союза Александра Матросова.

А 16 января у Обелиска Славы на территории крепости в Великих Луках прошел митинг в честь 40-летия освобождения города. В те дни в школах, техникумах и институтах были проведены уроки мужества.