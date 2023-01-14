Общество

Псковичам напомнили о правилах безопасности во время крещенских купаний

Уже много сотен лет все православные верующие празднуют Крещение, которое проходит в ночь с 18 на 19 января. ГИМС Псковской области напоминает о правилах безопасного поведения при крещенских купаниях.

Соблюдать главную традицию этого праздника, то есть окунаться в освященную иордань, люди начинают с вечера 18 января. По церковным законам совершать процесс омовения святой водой можно до обеда 19 января. Однако этот процесс требует определенной подготовки и мер предосторожности, которые необходимо обязательно соблюдать.

Для того чтобы праздник не омрачился несчастным случаем ГИМС Псковской области рекомендует соблюдать следующие меры безопасности:

купаться только в местах специально оборудованных для крещенских купаний;

перед погружением в воду не нужно пить спиртного, алкоголь только поможет быстрому переохлаждению и даст лишнюю нагрузку на сердце;

за пару часов до купания необходимо плотно поесть. Это даст необходимую в холодную погоду энергию и повысит морозоустойчивость организма;

охлаждайтесь постепенно: сначала снимите верхнюю одежду, затем разденьтесь по пояс и только потом заходите в воду;

подходите к проруби медленно, в удобной нескользящей обуви — подойдут пляжные резиновые тапочки. В них же лучше заходить в воду, чтобы не травмировать ноги и не потерять чувствительность;

купание в ледяной воде без специальной подготовки и закаливания может вызвать осложнения. При повышенном артериальном давлении возрастает риск спазма сосудов, и даже микроинсульта, а если давление низкое – судороги и опасность потери сознания в воде;

перед купанием разотрите тело жирным кремом, чтобы уменьшить теплоотдачу;

находитесь в воде не дольше одной минуты;

после купания разотритесь махровым полотенцем и по возможности зайдите в теплое помещение, где можно выпить горячего чаю. Термос с чаем или другим безалкогольным горячим напитком также можно принести с собой.

Для тех граждан, кто решит искупаться на Крещение, рекомендуют приобщаться к обряду омовения только в официально оборудованных для этого местах. Их перечень, как правило, можно найти на сайтах местных администраций. На местах купания будут дежурить спасатели, сотрудники МЧС, полиции и медики, которые придут на помощь, если вдруг вам станет плохо.