Общество

Пик заболеваемости гриппом В придется на в начале февраля - эксперт

В России на смену свиному гриппу приходит грипп B, всплеск заболеваемости которым можно прогнозировать на начало февраля. Причем протекать грипп В в этом сезоне будет тяжело, рассказала директор по производству лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева.

Ранее в этом месяце «ЛабКвест» привел результаты исследований на ОРВИ и грипп. Так, было выявлено 6,4% положительных результатов на грипп А (32,7% в декабре), который известен также как свиной грипп. На грипп В приходится 7,3% положительных результатов (4,7% в декабре), при этом количество выявленных случаев продолжает расти, пишут «Известия».

«Это объясняется тем, что традиционно в конце эпидемии гриппа вирусы гриппа В сменяют вирусы гриппа А или накладываются на них. Всплеск заболеваемости гриппом В можно прогнозировать на начало февраля. Пик его заболеваемости приходится на февраль-апрель», — сказала Логачева.

По словам специалиста, протекать грипп В в этом сезоне будет тяжело, так как в феврале и марте у россиян будет ослабленный иммунитет.

«Если вспышка гриппа А приходится на период начало–середина осени, когда население еще пропитано летними витаминами и летним солнцем, то в феврале и марте у всех будет ослабленный иммунитет», — пояснила она.

При таком длительном сезоне респираторных заболеваний, который начинается с сентября и может длиться до конца апреля, риск заболеть тем или другим вариантом гриппа остается, предупреждает врач. Поэтому лучший способ обезопасить себя — сделать прививку.

«Это актуально даже сейчас», — утверждает специалист, напоминая, что вакцинацию можно пройти после болезни, спустя 2–4 недели после выздоровления.

Врач также добавила, что грипп может протекать в тяжелой или осложненной форме, поэтому вызвать врача следует при появлении уже первых симптомов. Родственникам же больного, в случае подтвержденного гриппа, даже при отсутствии у них признаков заболевания следует начать прием противовирусных препаратов в профилактических дозах.