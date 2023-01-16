Общество

В Пскове кракена боятся меньше, чем омикрона – эксперты

Новый штамм коронавируса с названием «кракен» пугает только каждого десятого псковича. Самые бесстрашные — антипрививочники, сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

2 из 3 псковичей не боятся нового штамма коронавируса, нескольких носителей которого уже зафиксировали в России. «Каждый последующий штамм абсолютно любого вируса более заразен, но менее летален», — комментируют респонденты. Боятся «кракена» только 11%. Чуть больше тех, кто сейчас опасается нового штамма, — среди горожан старше 45 лет (13%).

Больше респондентов, испытывающих опасения заразиться «кракеном», среди граждан, которые прививались от ковида ранее, чем 6 месяцев назад (15%). Среди псковичей, вакцинированных от COVID-19 менее полугода назад, таковых 10%. Антипрививочники — самые бесстрашные: только 6% из них боятся «кракена».