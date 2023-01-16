Общество

Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности

Правительство России освободило мобилизованных предпринимателей от предоставления статистической отчётности во время несения службы, сообщает кабмин.

«Представители бизнеса, призванные по мобилизации, освобождены от необходимости предоставлять обязательную статистическую отчётность во время несения военной службы. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении. Данное постановление позволит мобилизованным предпринимателям избежать штрафов за непредставление отчётности.

Документом внесены изменения в постановление правительства «О мерах поддержки мобилизованных лиц». Он предусматривает, что информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой. Таким образом, как поясняют в кабмине, сами предприниматели будут избавлены от необходимости предоставлять отчётность во время несения воинской службы, пишет РИА Новости.

Принятое решение – часть комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных. Ранее правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для таких граждан. Она распространяется в том числе на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний.