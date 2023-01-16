Общество

Великолучанка пожаловалась на сложности с получением льготного лекарства

Сложности с получением льготного препарата «Прегабалин 150» возникают у жительницы Великих Лук в центральной городской аптеке. Об этом женщина сообщила на сайте губернатора Псковской области.

«Постоянно возникают сложности с получением льготного препарата "Прегабалин 150" в Великолукской центральной аптеке. После обращения в мае 2022 года в комитет по здравоохранению Псковской области вопрос с получением препарата был решён. На сегодняшний день опять мы не можем получить препарат по рецепту. 14 декабря 2022 года его привезли в центральную аптеку, но в аптеке сказали, что только платные (таблетки - ред.)», - пожаловалась великолучанка.

На обращение ответила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Она сообщила, что в настоящее время лекарственный препарат «Прегабалин 150 мг» отсутствует у поставщиков лекарственных средств на фармацевтическом рынке и предложила обратить внимание на аналоги лекарства.

«Предлагаем обратиться к лечащему врачу для замены лекарственной терапии имеющимися в наличии препаратами. В случае возникновения вопросов по льготному лекарственному обеспечению вы можете обращаться в Государственное казенное учреждение здравоохранения Псковской области "Управление фармации" по телефону: 8(8112) 58-67-16», - добавила глава профильного комитета.