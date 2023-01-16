Общество

Псковский облсовпроф подвёл итоги своей деятельности в 2022 году

Псковский облсовпроф и все областные профсоюзные организации подвели итоги уходящего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

«Общая численность членов профсоюзов нашего территориального объединения на 1 января 2022 года составляла 44 600 человек.

На начало года в области насчитывалось 634 первичные профсоюзные организации», - рассказали в облсовпрофе.

Там отметили, что важным инструментом для эффективной профсоюзной работы является коллективный договор. В настоящее время в организациях области, где есть профсоюзы, действует около 500 коллективных договоров, которые охватывают порядка 30 тысяч трудящихся.

Эффективным механизмом социального партнерства является работа областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, заметили в облсовпрофе. В 2022 году проведено 5 заседаний данной комиссии. На заседаниях рассматривались важные для сторон социального партнёрства вопросы. В течение 2022 года были подписаны 17 (семнадцать) территориальных соглашений о взаимодействии между администрациями районов и профсоюзами области.

«На сегодня с профсоюзами взаимодействуют почти все муниципальные образования региона. Работаем в постоянном контакте, рады любым инициативам и на все сигналы адекватно и своевременно реагируем», - сказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Псковский облсовпроф налаживает и межрегиональное и международное сотрудничество. В январе подписано соглашение о сотрудничестве и определён план действий на 2022-2023 годы четырёх профобъединений - Пскова, Великого Новгорода, Смоленска и Витебска.

Подписано соглашение о совместных действиях и совместной работе с Брестским профобъединением Республики Беларусь и соглашение о сотрудничестве между «Белпрофсоюзкурортом» и Псковским облсовпрофом.

«В настоящее время облсовпроф и его членские организации продолжают активно работать совместно с нашими социальными партнерами на благо жителей Псковской области, ведут борьбу за улучшение условий труда, защищают трудовые и социальные права работников, проводят массовые мероприятия, участвуют в оздоровлении членов профсоюзов, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, что оказывает влияние на мотивацию профсоюзного членства. Если раньше преобладающим фактором членства в профсоюзе было получение различных материальных и социальных благ, то теперь основным становится фактор коллективной защиты интересов работников. Сегодня, как никогда, нужны единство, сплоченность и солидарность! Вместе мы защищаем права трудящихся», - подчеркнул Игорь Иванов.