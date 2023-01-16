Общество

Каждый десятый россиянин даёт имена своим гаджетам – опрос

Каждый десятый житель России даёт имена личным и домашним устройствам, причём чаще всего прозвища получают роботы-пылесосы.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского», многие россияне (42% опрошенных) обращаются с домашними устройствами как с одушевленными существами, например, просят снова начать работать, когда те ломаются.

Из них 68% разговаривают со смартфонами, 54% ― с ноутбуками, 45% ― с телевизорами, 22% ― с электрическими чайниками и кофемашинами, а 16% ― с роботами-пылесосами.

Это вызвано тем, что люди пользуются цифровыми устройствами много лет, из-за чего привыкают к ним и испытывают сочувствие к своим устройствам, если они повреждаются: падают или разбиваются, пояснили в компании.

«Зачастую люди доверяют роботизированным системам и делятся с гаджетами самой разной информацией. Некоторое время назад мы проводили эксперимент, в ходе которого робот-доставщик пытался попасть в помещение, куда можно было пройти только по персональным ключ-картам. Окружающие охотно ему помогали», — заявил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Однако он напомнил, что пользователям стоит критически относиться к тому, какой информацией они делятся с роботами и иными электронными устройствами, так как злоумышленники легко могут использовать полученные данные в своих схемах.