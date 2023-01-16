Общество

Свиной грипп остается самым распространенным штаммом вируса - псковский Роспотребнадзор

Заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей праздничной неделей выросла в 1,6 раза и составила 81,70 на 10 тысяч населения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, с 9 по 15 января зарегистрировали 5011 случаев.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога по совокупному населению области на 24,3 %. Среди взрослых эпидпорог превышен на 48,9 %.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в девяти муниципальных образованиях: Новосокольнический (119,4 на 10 тысяч населения), Стругокрасненский (113,1), Пушкиногорский (101,1), Островский (100,3), Плюсский (96,9), Дновский (91,9), Порховский (86,2) районы, Псков (96,9), Великие Луки (85,1).

По результатам лабораторных исследований среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 90,9 %. Самый распространенный штамм гриппа по-прежнему А(H1N1). Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии лидерство остается за РС-вирусами, аденовирусами и метапневмовирусами.

В связи с заболеваемостью детей гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области закрыто четыре класса в трех образовательных организациях и одна группа в дошкольной организации.

«Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений, особенно у маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания)», - добавили в ведомстве.