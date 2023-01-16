Общество

Что имело решающее значение при строительстве ФОКОТа в Порхове, рассказал Александр Котов

В регионе, наконец, накоплен достаточный опыт строительства плоскостных сооружений, обратил внимание председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов по итогам осмотра ФОКОТа у школы №1 в Порхове вместе с губернатором Михаилом Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото, видео здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Спортивные объекты имеют свои особенности, при этом ещё несколько лет назад в области не было подрядчиков, работавших на строительстве стадионов, опыт ограничивался возведением небольших спортплощадок, – напомнил спикер. – Сейчас такие работы проводить проще. Можно учесть важные особенности при проектировании, обратить внимание на нюансы, с которыми уже столкнулись в других муниципалитетах».

«Есть строительные организации, которые уже не первый раз работают на подобных объектах. Конечно, с ними легче – это отражается и на сроках, и на качестве. Но с учётом, что подрядчик определяется по результатам торгов, важен контроль главы района, специалистов УКСа. В Порховском районе это как раз имело решающее значение», – обратил внимание Александр Котов.