Общество

Более 2 тонн продукции животного происхождения ввезли на территорию РФ через Псковскую область в период праздников

В период праздничных выходных на российско-белорусском участке государственной границы РФ в Псковской области проконтролировали ввоз 2,5 тыс. тонн продукции животного происхождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Больше всего с территории соседнего государства ввезли молока и молочной продукции – 1,5 тыс. тонн, мяса и мясопродуктов – 485 тонн, рыбы и рыбопродукции - 410 тонн, а также более 1,2 млн пищевых и 37 тыс. инкубационных яиц, 40 тонн кормов и кормовых добавок.

Также в пунктах пропуска через российско-латвийский и российско-эстонский участки государственной границы РФ в Псковской области сотрудники ведомства проконтролировали импорт более 380 тонн животноводческой продукции, 288 тыс. инкубационных утиных яиц и более 244 тонн кормов и кормовых добавок.

«После прохождения всех необходимых контрольно-надзорных мероприятий грузы, которые прошли ветеринарный контроль управления Россельхознадзора, были направлены в адреса получателей», - резюмировали в пресс-службе.