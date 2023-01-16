Общество

Смещение пограничной зоны в Псковской области показали на картах

Изменения, которым подверглось прохождение пограничной зоны в Гдовском и Печорском районах, графически изобразили на картах. Изображения Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

Изображение здесь и далее: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Напомним, теперь мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной», имеющий статус объекта культуры, расположенный в деревне Самолва, открыт для массового пребывания граждан. Кроме того, исключены из пограничной зоны в Гдовском районе населенные пункты Гологляк, Козлово, Таборы и Казаковец.

Пограничную зону в пределах Печорского района дополнили населенные пункты Дубки, Литовиж, Гверстонь, Вашина Гора, Забелино и остров Каменка, а исключен населенный пункт Козье Загорье.