Общество

Гдовскую Самолву и другие деревни исключили из приграничной зоны

Приказ ФСБ России №513 от 13 октября 2022 года «О пределах пограничной зоны на территории Псковской области» вступил в действие. Изменениям подверглось прохождение пограничной зоны в Гдовском и Печорском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

Мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района

Теперь мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной», имеющий статус объекта культуры, расположенный в деревне Самолва, открыт для массового пребывания граждан. Кроме того, исключены из пограничной зоны в Гдовском районе населенные пункты Гологляк, Козлово, Таборы и Казаковец.

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Пограничную зону в пределах Печорского района дополнили населенные пункты Дубки, Литовиж, Гверстонь, Вашина Гора, Забелино и остров Каменка, а исключен населенный пункт Козье Загорье.

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области напоминает гостям и жителям региона, планирующим посетить приграничные районы Псковской области, о необходимости соблюдения на приграничной территории правил пограничного режима, утверждённых приказом ФСБ России от 7 августа 2017 года №454 «Об утверждении правил пограничного режима» (с изменениями и дополнениями).

В соответствии с указанными правилами въезда (прохода) в пограничную зону, а также ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне разрешены только при наличии документов, удостоверяющих личность, пропусков и разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, напомнили в ведомстве.

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Граждане, имеющие регистрацию по месту жительства в приграничных районах: Гдовском, Печорском, Палкинском, Псковском (исключая город Псков), Пыталовском, Красногородском, Себежском, Невельском, Усвятском, могут въезжать в пограничную зону на всей территории Псковской области по паспорту гражданина России (пропуск оформлять не требуется).

Заявления на пропуск в пограничную зону можно подавать:

в форме электронных сообщений на адрес электронной почты пограничного управления: pu.pskovobl@fsb.ru,

через интернет-портал «Госуслуги»,

путем направления почтовых отправлений в адрес пограничного управления: индекс 180019, город Псков, улица Инженерная, дом №113,

путем личного обращения в бюро пропусков пограничного управления (режим работы: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00).

Контактные телефоны для получения дополнительной информации по оформлению пропусков в пограничную зону: