Михаил Ведерников подписал распоряжение об организации безопасности людей во время крещенских купаний

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в преддверии праздника Крещения подписал распоряжение об организации безопасности людей при проведении крещенских купаний на водных объектах Псковской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал
Михаил Ведерников перечислил распоряжения:
- Главам муниципальных районов, Пскова и Великих Лук совместно с представителями Русской православной церкви до 18 января определить места для купаний и оборудовать их;
- Проверить водные объекты для обеспечения безопасности, провести замеры глубины, скорости течения и обследование дна;
- Закрепить ответственных должностных лиц за каждым местом купаний;
- ГУ МЧС России по Псковской области обеспечить готовность подразделений к действиям по проведению спасательных работ;
- УМВД России по Псковской области оказать содействие местным администрациям по поддержанию общественного порядка в местах проведения купаний 18 и 19 января.
«Прошу всех ответственно отнестись к выполнению поставленных задач, чтобы крещенские купания прошли безопасно», – заключил губернатор Псковской области.