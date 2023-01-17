Общество

Михаил Ведерников подписал распоряжение об организации безопасности людей во время крещенских купаний

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в преддверии праздника Крещения подписал распоряжение об организации безопасности людей при проведении крещенских купаний на водных объектах Псковской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Михаил Ведерников перечислил распоряжения:

Главам муниципальных районов, Пскова и Великих Лук совместно с представителями Русской православной церкви до 18 января определить места для купаний и оборудовать их;

Проверить водные объекты для обеспечения безопасности, провести замеры глубины, скорости течения и обследование дна;

Закрепить ответственных должностных лиц за каждым местом купаний;

ГУ МЧС России по Псковской области обеспечить готовность подразделений к действиям по проведению спасательных работ;

УМВД России по Псковской области оказать содействие местным администрациям по поддержанию общественного порядка в местах проведения купаний 18 и 19 января.

«Прошу всех ответственно отнестись к выполнению поставленных задач, чтобы крещенские купания прошли безопасно», – заключил губернатор Псковской области.