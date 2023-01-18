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Общество

Более 60% россиян одобряют военную подготовку с 5 класса

18.01.2023 09:24|ПсковКомментариев: 1

Введение в школах, техникумах и колледжах начальной военной подготовки поддерживает 62% россиян. Сторонников этой меры в 1,7 раза больше среди старшего поколения, чем среди опрошенных до 34 лет. Среди родителей подростков уровень одобрения инициативы Министерства просвещения составляет 64%.

Уже со следующего учебного года в 5—11 классах школ, училищах, техникумах и колледжах начнут преподавать курс начальной военной подготовки. Одобряют эту инициативу 62% россиян. Против выступают 23%: в числе их аргументов — нежелание «военного» будущего для детей, перегруженность школьников, а также сложности с организацией качественного преподавания этого предмета: «У нас в СССР была НВП — полная профанация, в армии все равно все с нуля учили». Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Мужчины одобряют начальную военную подготовку в школах чаще женщин (66% против 55%). Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников дополнения учебного плана этой дисциплиной: если среди опрошенных до 34 лет за введение НВП выступают 42%, то среди россиян старше 45 — уже 73%.

Среди родителей школьников 5—11 классов и студентов ссузов число сторонников преподавания НВП составляет 64%. По сравнению с ноябрем прошлого года, когда депутаты Госдумы только предложили ввести курс НВП в 10—11 классах школ, училищах, техникумах и колледжах, число сторонников его введения практически не изменилось.

Теги: #Россия #начальная военная подготовка
Источник: Псковская Лента Новостей
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