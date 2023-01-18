Общество

Депутат назвала псковским собаководам единственный способ сделать дворы чище

Единственный доступный способ сейчас сделать дворы Пскова чище и не допускать их загрязнения продуктами жизнедеятельности собак - это уборка собачьих экскрементов хозяевами питомцев. Такое мнение в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразила собаковод, депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева.

«Я хочу напомнить, что в конце 2018 года был принят федеральный закон об ответственном обращении с животными. И как раз этот закон закрепил требования к хозяевам домашних животных. И то, что выгуливать питомцев можно только в разрешённых местах. И если собака справила нужду на территории общего пользования - в подъезде, лифте, во дворе, - хозяин обязан убирать за своей собакой», - сказала Юлия Пожидаева.

Она отметила, что при этом для выгула домашних животных должны выделяться места, оборудованные специальными контейнерами. По её словам, это предписывают правила СанПиН по части выгула домашних животных в населённых пунктах.

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«Но на сегодняшний день у нас не везде построены площадки для выгула, и в итоге фекалии собак везде - на детских площадках, в парках, на газонах. И особенно эта проблема становится актуальной, когда начинает таять снег и всё это появляется на поверхности. Возникает вопрос, а кто обязан убирать дворы? В этом случае за уборкой придомовой территории следит управляющая компания. Жильцы за это платят. И других вариантов здесь нет», - подчеркнула депутат.

Идеальным вариантом для решения вопроса, продолжила Юлия Пожидаева, стало бы появление специализированной площадки для выгула собак в каждом дворе Пскова. «Для этого можно организовать собрание жильцов, обсудить идею с другими жителями дома, выделить деньги на строительство площадки. Возможно, это подтолкнет владельцев собак выгуливать питомцев только на площадке. Это не точно, но, по крайней мере, это будет определённый стимул», - предположила она.

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«Вообще я хочу сказать, что убирать за своими питомцами - это единственный способ, с помощью которого мы можем сделать нашу среду обитания, наши дворы более комфортными для всех людей», - заключила депутат.