Депутат назвала псковским собаководам единственный способ сделать дворы чище

Единственный доступный способ сейчас сделать дворы Пскова чище и не допускать их загрязнения продуктами жизнедеятельности собак - это уборка собачьих экскрементов хозяевами питомцев. Такое мнение в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразила собаковод, депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева.
Она отметила, что при этом для выгула домашних животных должны выделяться места, оборудованные специальными контейнерами. По её словам, это предписывают правила СанПиН по части выгула домашних животных в населённых пунктах.
«Но на сегодняшний день у нас не везде построены площадки для выгула, и в итоге фекалии собак везде - на детских площадках, в парках, на газонах. И особенно эта проблема становится актуальной, когда начинает таять снег и всё это появляется на поверхности. Возникает вопрос, а кто обязан убирать дворы? В этом случае за уборкой придомовой территории следит управляющая компания. Жильцы за это платят. И других вариантов здесь нет», - подчеркнула депутат.
Идеальным вариантом для решения вопроса, продолжила Юлия Пожидаева, стало бы появление специализированной площадки для выгула собак в каждом дворе Пскова. «Для этого можно организовать собрание жильцов, обсудить идею с другими жителями дома, выделить деньги на строительство площадки. Возможно, это подтолкнет владельцев собак выгуливать питомцев только на площадке. Это не точно, но, по крайней мере, это будет определённый стимул», - предположила она.
«Вообще я хочу сказать, что убирать за своими питомцами - это единственный способ, с помощью которого мы можем сделать нашу среду обитания, наши дворы более комфортными для всех людей», - заключила депутат.