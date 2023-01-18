Общество

Власти Пскова напомнили о недопустимости утилизации собачьих фекалий в урны для мусора

Пакеты с экскрементами животных нельзя утилизировать в мусорные баки и урны для мусора. Об этом напомнили в администрации Пскова, отвечая на комментарии горожан в группе Псковской Ленты Новостей в социальной сети «ВКонтакте».

«Понятно, что ничего не понятно. Где площадки для выгула? И тем более контейнеры для экскрементов? Куда пакет с отходами девать? Домой, по ходу, нести», - написала местная жительница в комментариях к видеотрансляции эфира программы «Кузница» по данной теме.

На комментарий ответили представители администрации Пскова. Они отметили, что государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям определил и предоставил в пользование управлению городского хозяйства администрации города следующие земельные участки для размещения площадок для выгула собак:

в районе улиц Застенной и Олега Кошевого (у дома №19 на улице Олега Кошевого); в районе улицы Юности и Сиреневого бульвара (в створе зеленой зоны, напротив дома №15 на Сиреневом бульваре); на Зональном шоссе, у дома №22; на улице Инженерной, у дома №21; на улице Кузбасской Дивизии, напротив дома №36.

«На данный момент обустроенной является одна площадка на Сиреневом бульваре. К сожалению, строительство и обустройство площадок для выгула собак в 2023 году не планируется. Работы будут произведены в перспективе в случае получения дополнительного финансирования», - заметили в администрации.

Смотрите также Построить площадку для выгула собак на деньги ТОСа предложили псковичам

Власти подчеркнули, что утилизировать пакеты с экскрементами животных нельзя в мусорные баки и урны для мусора. При этом специализированных урн для этого в Пскове пока не предусмотрели: «К сожалению, в Пскове нет специализированных урн. Таким образом, владельцы собак обязаны убирать за своими животными и самостоятельно утилизировать продукты жизнедеятельности их животных».

Ранее сообщалось, что урны для продуктов жизнедеятельности собак вновь установят в Пскове.

Смотрите также Урны для продуктов жизнедеятельности собак вновь установят в Пскове

Про вред, который собачьи фекалии наносят экологии, а также о способах снизить степень этого вреда ранее рассказал эколог Сергей Елизаров.