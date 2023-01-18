Общество

Александр Козловский: Псковская область продолжает налаживать сотрудничество с фондом «Сколково»

Псковская область продолжает налаживать сотрудничество с фондом «Сколково». Делегация «Электрополиса» и его якорного резидента ЗАО «ЗЭТО» посетила инновационный центр «Сколково» и Сколковский институт науки и технологий. Об этом рассказал депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский /Telegram-канал

«Разговор получился предметным. Рассмотрели возможность внедрения на ЗЭТО инновационных разработок и решений из "Сколково" – с возможностью распространения этой практики на другие предприятия региона», – написал Александр Козловский.

Он уточнил, что ряд инновационных предприятий, сотрудничающих с фондом, рассматривают возможность стать резидентами «Электрополиса». Единственный в регионе технопарк готов предоставить им все условия для полноценной работы и развития. И тем самым привлечь в Псковскую область новые виды деятельности. Уже ведется диалог в этом направлении.

Ранее, в декабре 2022 года, в великолукском технопарке «Электрополис» с главой региона Михаилом Ведерниковым провели рабочую встречу с руководством фонда, обсудив возможность создания на базе технопарка регионального оператора «Сколково».