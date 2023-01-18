Общество

Псковские «Офицеры России» создали профсоюзную ячейку и выбрали казначея

Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Офицеры России» 18 января подписало соглашение о сотрудничестве с Псковской областной организацией Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий. Также члены ветеранской организации приняли решение о создании профсоюзной первичной организации и вхождении в состав данного отраслевого профсоюза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Со слов руководителя исполкома регионального отделения «Офицеры России», гвардии майора запаса Дмитрия Шутова, цель подписания соглашений - установление долгосрочных партнёрских отношений, направленных на:

сотрудничество в духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитании,

реализацию социальных программ и просветительских мероприятий,

пропаганду здорового образа жизни,

повышение уровня правового информирования и воспитания настоящих патриотов страны,

развитие культурного, информационного, организационно-методического и иного сотрудничества.

Председателем первичной профсоюзной организации избрали подполковники юстиции Михаила Семенкова (помощника руководителя ПРООО «Офицеры России» по правовой работе). Также были избраны руководящие органы профкома, казначей и ревизор.

Председатель созданного профкома Михаил Семенков высоко оценил работу профсоюза работников инновационных и малых предприятий и Псковского облсовпрофа. «С Игорем Евгеньевичем (Ивановым, главой областного профсоюза работников инновационных и малых предприятий - ред.) познакомились и стали плотно сотрудничать несколько месяцев назад. Он ветеран боевых действий в Приднестровье и на Кавказе, патриот Отечества. Мы совместно провели много патриотических акций и мероприятий, совместно с отраслевыми профсоюзами и Псковским областным советом профсоюзов, под руководством Игоря Олеговича Иванова, оказывали гуманитарную помощь нашим доблестным воинам, совместно организовывали патриотические концерты для военнослужащих и членов их семей. С такими товарищами как Игорь Евгеньевич и Игорь Олегович нам по пути!» - отметил он.

Председатель Псковского обкома Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов поблагодарил представителей ПРООО «Офицеры России» за решение создать профсоюзный орган.

«Создание профкома будет позитивно влиять на укрепление связей и взаимодействие профсоюзов и патриотически настроенных граждан. Профсоюзы будут предоставлять все имеющиеся профсоюзные льготы и гарантии в части оздоровления и получения санаторно-курортного лечения для членов профсоюза в профилакториях Псковского облсовпрофа – "Хилово", "Голубые озера", "Череха" и "Алоль"», - заметил он.

Псковский областной совет профсоюзов всецело поддерживает данную работу и всегда готов оказать правовую и социальную поддержку новым профсоюзным первичным организациям, добавили в Псковском облсовпрофе.