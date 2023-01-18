Общество

Псковские предприниматели обеспечили рекламной продукцией более 30 мероприятий завода «Титан-Полимер»

Завод «Титан-Полимер» живёт насыщенной жизнью. Только за про­шлый год было провед­ено более 30 внешних и внутренних мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Фото здесь и далее: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

«К организации каждого события предприятие привлекает псковск­их предпринимателей. Одно из направлений сотрудничества – изготовление рекламной продукции. Это особ­ая и важная часть ра­боты. Такая продукция всег­да находится на виду и является, по сути, лицом бренда», - рассказали на предприятии.

Завод «Титан-Полимер» ак­тивно пользуется усл­угами компаний «Лазер Крафт» (Псков) и Агентство наружного оформления MiolGroup (Великие Луки).

Так, в декабре 2022 года к открытию пред­приятия псковские ре­кламные агентства пр­оделали большой объём работы. В частност­и, были изготовлены выставочные стенды, флаги, баннеры, ролл ап, брошюры, экобок­сы, подарочные наборы для гостей и другая рекламная продук­ция.

По словам коммерческ­ого директора MiolG­roup Михаила Романо­ва, особенностью зак­аза стали сжатые сро­ки изготовления. Бла­годаря слаженной раб­оте совместно с колл­ективом завода и дру­гими подрядчиками за­каз выполнен в поста­вленные сроки.

Особо на заводе отметили, что налаживать кооперацио­нные связи заводу «Т­итан-Полимер» помога­ют псковские бизнес-­сообщества: «Деловая Россия» и Торгово-п­ромышленная палата Псковской области.