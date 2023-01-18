Псковские предприниматели обеспечили рекламной продукцией более 30 мероприятий завода «Титан-Полимер»

Завод «Титан-Полимер» живёт насыщенной жизнью. Только за прошлый год было проведено более 30 внешних и внутренних мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.
Фото здесь и далее: пресс-служба завода «Титан-Полимер»
«К организации каждого события предприятие привлекает псковских предпринимателей. Одно из направлений сотрудничества – изготовление рекламной продукции. Это особая и важная часть работы. Такая продукция всегда находится на виду и является, по сути, лицом бренда», - рассказали на предприятии.
Завод «Титан-Полимер» активно пользуется услугами компаний «Лазер Крафт» (Псков) и Агентство наружного оформления MiolGroup (Великие Луки).
Так, в декабре 2022 года к открытию предприятия псковские рекламные агентства проделали большой объём работы. В частности, были изготовлены выставочные стенды, флаги, баннеры, ролл ап, брошюры, экобоксы, подарочные наборы для гостей и другая рекламная продукция.
По словам коммерческого директора MiolGroup Михаила Романова, особенностью заказа стали сжатые сроки изготовления. Благодаря слаженной работе совместно с коллективом завода и другими подрядчиками заказ выполнен в поставленные сроки.
Особо на заводе отметили, что налаживать кооперационные связи заводу «Титан-Полимер» помогают псковские бизнес-сообщества: «Деловая Россия» и Торгово-промышленная палата Псковской области.