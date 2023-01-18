Общество

Слесарь и автоэлектрик требуются в псковском «Экопроме»

Новые вакансии открыты в псковском филиале ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«Мы развивающаяся и надежная организация, которая ежедневно заботится о комфортной жизни жителей области, поддерживает экологию региона и наводит порядок в районах. Нам важно работать с ответственными людьми, которые, как и мы, хотят сделать мир лучше, область чище, а жителей - довольней», - отметили на предприятии.

Филиал ООО «Экопром» регулярно расширяет охват оказываемых услуг по вывозу ТКО. В рамках развития экологической реформы в Псковской области ежемесячно устанавливаются новые места сбора отходов, оборудуются новые контейнерные площадки, добавляются новые маршруты, заметили в «Экопроме»

На данный момент открыты вакансии на должности кладовщика, слесаря, автоэлектрика и водителей. Предлагается официальное трудоустройство, оплата работы два раза в месяц, соблюдение ТК РФ, гарантированный отдых и соцпакет. Подробности:

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8-953-232-10-90.